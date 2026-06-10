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10 июня 2026 в 19:52

«Нам ничего не нужно»: Трамп обрушился на Канаду и Мексику

Трамп: США могут отказаться продлевать торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что может не продлить торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США (USMCA). Глава государства отметил, что у Вашингтона есть «право прекратить» его действие.

Я не знаю, буду ли я его продлевать. Нам не нужно ничего из того, что есть у Канады. Нам не нужно ничего из того, что есть у Мексики. Но им нужно все, что есть у нас, — сказал он.

Договор USMCA был заключен в 2018 году по инициативе самого Трампа, который считал предшествующее соглашение NAFTA невыгодным для Вашингтона. Действие нового договора началось в 2020 году. Пересмотр условий возможен в 2026 году.

Ранее американский президент заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. Он отметил, что до настоящего времени об этом не знал даже Тегеран.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.

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