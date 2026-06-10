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10 июня 2026 в 20:26

В Индии слон насмерть растоптал женщину, которая вела сына в школу

В Индии слон насмерть растоптал женщину и ранил ее сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В индийском штате Керала дикий слон насмерть растоптал 37-летнюю женщину, которая провожала сына в школу, передает The Print. Мальчик получил травмы и попал в больницу.

Инцидент произошел рано утром 8 июня в районе Чинакканал округа Идукки. Местная жительница по имени Мари и ее сын вышли из дома и направились к главной дороге. Из-за сильного ливня и густого тумана они не заметили дикого слона, преградившего им путь, и животное сразу пошло в атаку.

Тело погибшей доставили в общественный медицинский центр. Местные жители устроили акцию протеста и отказались отдавать тело для вскрытия, требуя от властей решения проблемы частых нападений слонов. Они настаивают на визите министра лесного хозяйства и введении эффективного механизма защиты населения, а также на адекватной компенсации для семьи погибшей.

Ранее сообщалось, что в штате Керала слон устроил погром во время религиозного праздника в индуистском храме. Животное, доставленное на церемонию, вырвалось из цепей и крушило все вокруг. В результате погиб уроженец города, который и привез слона.

До этого в Центральной Африке пять слонов насмерть затоптали американского миллионера. Мужчина попал в засаду, устроенную животными. Инцидент произошел во время охоты на мелкую антилопу.

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