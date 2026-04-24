Пять слонов устроили засаду и убили охотника-миллионера на сафари в Африке

Пять слонов устроили засаду и убили охотника-миллионера на сафари в Африке

В Центральной Африке во время охоты на мелкую антилопу пять разъяренных слонов насмерть затоптали американского миллионера — 75-летнго владельца виноградников из Калифорнии Эрни Досио, сообщает Daily Mail. В материале уточняется, что мужчина попал в засаду, устроенную животными.

Журналисты выяснили, что погибший был увлеченным охотником, а дома в США у него хранилась целая коллекция из голов экзотических зверей. В день смерти в лесу Габона миллионера сопровождал профессиональный гид, который выкупил разрешение на отстрел желтого хохлатого дукера для Досио за 30 тыс. фунтов (более 3 млн рублей).

Ранее сын миллиардера Рональда Перельмана и психиатра Анны Чапман Оскар скончался в возрасте 15 лет. По предварительным данным, причиной смерти могло стать продолжительное заболевание. Ребенок был долгожданным для семьи. Родители на протяжении продолжительного времени пытались завести детей, и рождение сына стало для них значимым событием.

До этого умер украинский актер Владимир Комаров, известный по юмористической телепередаче «Маски-шоу». Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, вскоре семья переехала в Одессу. Еще в школе он увлекся пантомимой и решил связать жизнь со сценой.