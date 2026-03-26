26 марта 2026 в 11:20

Умер 15-летний сын миллиардера Перельмана Оскар

Сын миллиардера Рональда Перельмана и психиатра Анны Чапман Оскар скончался в возрасте 15 лет, сообщает Page Six. По предварительным данным, причиной смерти могло стать продолжительное заболевание.

Оскар умер на острове Сен-Мартен во вторник, 24 марта. Ребенок был долгожданным для семьи. Родители на протяжении продолжительного времени пытались завести детей, и рождение сына стало для них значимым событием.

Друзья говорят, что никогда не видели Рональда таким счастливым и довольным, — рассказывал источник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти зампреда комитета ГД по обороне Юрия Швыткина, назвав произошедшее невосполнимой потерей. Он подчеркнул, что депутат запомнится всем скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член партии «Родина» Алексей Журавлев охарактеризовал ушедшего из жизни Швыткина как истинного боевого офицера. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что награды, полученные его коллегой за время службы, свидетельствуют о его преданности родине.

