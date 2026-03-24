24 марта 2026 в 11:40

«Нам таких не хватает»: в Госдуме с теплом вспомнили заслуги Швыткина

Депутат Журавлев назвал Швыткина настоящим боевым офицером

Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член партии «Родина» Алексей Журавлев охарактеризовал ушедшего из жизни депутата Юрия Швыткина как истинного боевого офицера. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что награды, полученные его коллегой за время службы, свидетельствуют о его преданности родине.

Юрий Швыткин был настоящим боевым офицером, и награды, полученные им во время службы, полностью это подтверждают — только орденов Мужества три. В личном общении всегда производил впечатление человека удивительно цельного, убежденного и исключительно патриотически настроенного. Таких нам в российском парламентаризме всегда не хватает: искренне радеющих за страну и точно знающих, что в ней можно и нужно изменить, — высказался Журавлев.

О кончине Швыткина ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это огромная утрата для всех. По словам парламентария, его коллега запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Ранее телеведущая Ника Стрижак сообщила, что ведущая петербургского телевидения Галина Мшанская, супруга известного актера Олега Басилашвили скончалась в возрасте 91 года. По ее словам, Мшанская оставила неизгладимый след в памяти коллег как уникальная, строгая и величественная личность.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
