20 марта 2026 в 12:51

Ушла из жизни легендарная ведущая петербургского телевидения

Телеведущая Галина Мшанская ушла из жизни в возрасте 91 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жена актера Олега Басилашвили, ведущая петербургского телевидения Галина Мшанская ушла из жизни в возрасте 91 года, заявила в своем Telegram-канале телеведущая Ника Стрижак. По ее словам, Мшанская запомнилась как неповторимая, строгая и царственная ведущая, автор огромного числа программ с участием мировых звезд музыкального театра.

Сегодня ночью ушла из жизни Галина Евгеньевна Мшанская. <...> В феврале ей исполнился 91 год. Да, были уже проблемы, но какой живой ум она сохраняла до последних дней, — подчеркнула Стрижак.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Мшанской. Он отметил, что ее программы и интервью отличал «безупречнейший петербургский стиль».

Ранее в пресс-службе театра на Бронной сообщили о кончине заслуженного артиста России Владимира Ершова, прославившегося ролью в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Народный любимец ушел из жизни на 69-м году.

Кроме того, в театре «На Неве» сообщили о смерти актера Валерия Бочкина, известного зрителям по работам в картинах «Улицы разбитых фонарей» и «Дорогой мой человек». Народный артист скончался на 82-м году жизни.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Диктор Березин трогательно высказался о смерти жены Басилашвили
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

