Ушла из жизни легендарная ведущая петербургского телевидения Телеведущая Галина Мшанская ушла из жизни в возрасте 91 года

Жена актера Олега Басилашвили, ведущая петербургского телевидения Галина Мшанская ушла из жизни в возрасте 91 года, заявила в своем Telegram-канале телеведущая Ника Стрижак. По ее словам, Мшанская запомнилась как неповторимая, строгая и царственная ведущая, автор огромного числа программ с участием мировых звезд музыкального театра.

Сегодня ночью ушла из жизни Галина Евгеньевна Мшанская. <...> В феврале ей исполнился 91 год. Да, были уже проблемы, но какой живой ум она сохраняла до последних дней, — подчеркнула Стрижак.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Мшанской. Он отметил, что ее программы и интервью отличал «безупречнейший петербургский стиль».

