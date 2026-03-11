Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:04

Ушел из жизни актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

На 82-м году жизни скончался актер Валерий Бочкин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В возрасте 81 года ушел из жизни актер Валерий Бочкин, прославившийся своими ролями в фильмах «Улицы разбитых фонарей» и «Дорогой мой человек», сообщили в Telegram-канале театра «На Неве». Информация о времени и месте церемонии прощания с артистом появится позднее.

7 марта ушел из жизни замечательный человек и талантливый артист — Валерий Николаевич Бочкин. <...> О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже, — говорится в сообщении.

Бочкин появился на свет 21 июня 1944 года. В 1973 году он завершил обучение в ГИТИСе. В 1980-е годы он выступал на сцене ленинградского Театра драмы и комедии, а с 1987 года был актером в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».

Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Маяковский. Два дня», «Когда растаял снег» и других. В 1997 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее известная по ролям в фильме «Охотники за привидениями» и ситкоме «Чарльз в ответе», американская актриса Дженнифер Руньон скончалась в возрасте 65 лет после непродолжительной борьбы с раком. Она дебютировала в кино в 1980 году, а в 1984 году сыграла роли второго плана в известных картинах. Помимо этого, актриса исполнила главную роль в первом сезоне ситкома «Чарльз в ответе» и позже появилась в ряде других фильмов и сериалов.

