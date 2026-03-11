Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:13

«Палку лыжную сломал»: появились новые детали смерти дирижера из Петербурга

78.ru: дирижер Гайдуков накануне перед смертью в Карелии был пьян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Погибший в Карелии дирижер Петр Гайдуков накануне трагедии был пьян, рассказал 78.ru спасатель по имени Александр, который нашел артиста хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова. Он добавил, что тревогу по поводу пропажи забили только вечером 9 марта.

Петр сильно пьян был, падал на лыжах, палку лыжную сломал. То ли разругались, то ли не знаю, что произошло, — поделился он подробностями.

Спасатель отметил, что Гайдуков вместе с девушкой ушел кататься на лыжах утром. В какой-то момент, добавил он, девушка по неизвестной причине оставила его одного на Ладожских шхерах и ушла к рыбацкой заимке, где смогла переночевать, а после уехать в Петербург. Гайдуков же решил вернуться на базу и около двух часов дня вышел к берегу, где после и было найдено его тело.

Александр выразил мнение, что дирижер погиб от переохлаждения. По его словам, тело Гайдукова нашли лежащим среди камней в 300 метрах от того места, где они расстались с девушкой.

Ранее сообщалось, что тело Гайдукова нашли в Лахденпохском районе Карелии. В операции участвовали аэролодка и два снегохода, спасатели сосредоточились на месте, где лыжник разминулся со своей знакомой.

спасатели
Санкт-Петербург
смерти
подробности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.