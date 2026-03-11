«Палку лыжную сломал»: появились новые детали смерти дирижера из Петербурга 78.ru: дирижер Гайдуков накануне перед смертью в Карелии был пьян

Погибший в Карелии дирижер Петр Гайдуков накануне трагедии был пьян, рассказал 78.ru спасатель по имени Александр, который нашел артиста хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова. Он добавил, что тревогу по поводу пропажи забили только вечером 9 марта.

Петр сильно пьян был, падал на лыжах, палку лыжную сломал. То ли разругались, то ли не знаю, что произошло, — поделился он подробностями.

Спасатель отметил, что Гайдуков вместе с девушкой ушел кататься на лыжах утром. В какой-то момент, добавил он, девушка по неизвестной причине оставила его одного на Ладожских шхерах и ушла к рыбацкой заимке, где смогла переночевать, а после уехать в Петербург. Гайдуков же решил вернуться на базу и около двух часов дня вышел к берегу, где после и было найдено его тело.

Александр выразил мнение, что дирижер погиб от переохлаждения. По его словам, тело Гайдукова нашли лежащим среди камней в 300 метрах от того места, где они расстались с девушкой.

Ранее сообщалось, что тело Гайдукова нашли в Лахденпохском районе Карелии. В операции участвовали аэролодка и два снегохода, спасатели сосредоточились на месте, где лыжник разминулся со своей знакомой.