Ракетная атака Вооруженных сил Украины на Брянскую область является своеобразным сигналом, который Киев подал Вашингтону, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, данный обстрел следует квалифицировать как акт государственного терроризма в отношении России.

Удар по Брянску производился с Украины. Атака была нанесена ракетами Storm Shadow английского и французского производства. Их дальность полета — 600 км. Осколочно-фугасная часть весит приблизительно 300 кг. Эта атака — акт государственного терроризма в отношении РФ со стороны Украины. В то время, когда США запутались на Ближнем Востоке, ВСУ решили дать сигнал Дональду Трампу (глава Белого дома. — NEWS.ru). Я полагаю, это была личная инициатива Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) показать, что он может спокойно без американцев наносить удары по РФ ввиду того, что у него есть союзники — Франция и Британия. Это не что иное, как политический пиар, — высказался Матвийчук.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВСУ намеревались затормозить процесс мирного урегулирования конфликта с Россией, совершив атаку на Брянск. При этом, по его мнению, запущенными ракетами управляли военнослужащие Великобритании.