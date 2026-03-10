Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 13:52

Жителей Подмосковья призвали не искать пропавших в Звенигороде детей

Фото: max.ru/mchs_official*
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в Telegram-канале призвал жителей региона не искать пропавших в Звенигороде детей самостоятельно. Он напомнил, что подобная деятельность может быть опасной. Иванов подчеркнул, что поиски необходимо оставить профессиональным спасателям.

Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам, спасателям, выполнять свою работу. Обязательно сообщим, если потребуется помощь волонтеров, — говорится в сообщении.

Глава округа добавил, что в район поисков уже стянуты все необходимые эксперты и подготовленные добровольцы. В настоящее время они обследуют реку и прибрежную территорию, используя современную технику, такую как беспилотники и вертолеты.

Масштабная поисковая операция стартовала после того, как 7 марта на горячую линию поступило заявление об исчезновении трех подростков. В ней задействовано более 150 человек. Зона поисков пропавших в Звенигороде детей также была расширена.

Московская область
Подмосковье
пропавшие
дети
поиски
волонтеры
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.