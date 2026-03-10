Жителей Подмосковья призвали не искать пропавших в Звенигороде детей

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в Telegram-канале призвал жителей региона не искать пропавших в Звенигороде детей самостоятельно. Он напомнил, что подобная деятельность может быть опасной. Иванов подчеркнул, что поиски необходимо оставить профессиональным спасателям.

Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам, спасателям, выполнять свою работу. Обязательно сообщим, если потребуется помощь волонтеров, — говорится в сообщении.

Глава округа добавил, что в район поисков уже стянуты все необходимые эксперты и подготовленные добровольцы. В настоящее время они обследуют реку и прибрежную территорию, используя современную технику, такую как беспилотники и вертолеты.

Масштабная поисковая операция стартовала после того, как 7 марта на горячую линию поступило заявление об исчезновении трех подростков. В ней задействовано более 150 человек. Зона поисков пропавших в Звенигороде детей также была расширена.