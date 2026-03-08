В Подмосковье бесследно пропали три подростка В Подмосковном Звенигороде пропали три подростка, начата поисковая операция

Трое подростков пропали в Звенигороде Московской области, начаты поиски, сообщил ТАСС координатор отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов. В поисках детей задействовано более 150 человек.

Чернов рассказал, что заявка поступила на горячую линию 7 марта. Спасатели отрабатывают берег Москвы-реки, просматривают камеры и опрашивают свидетелей. Поиски продолжаются с привлечением всех возможных ресурсов.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился местный гид Алексей Исиченко, который помогал искать супругов и их дочь осенью в Кутурчинском Белогорье. Он отметил, что поисковая операция в конце января не дала результатов.

До этого подросток из Ленинградской области пропал после того, как съехал от родителей. По информации источника, парень по имени Владислав перестал отвечать на сообщения и звонки. Родители несовершеннолетнего полагают, что его могли завербовать мошенники.

Кроме того, пропавшего в Подольске 11-летнего мальчика нашли мертвым. Ребенок исчез накануне, 27 февраля. После школы он пошел с друзьями кататься на ледянке, однако вечером домой не пришел. Мальчик погиб под завалами снега. Участие в поисках приняли полицейские и волонтеры.