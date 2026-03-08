Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших

Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Запорожскую область в ночь на воскресенье, 8 марта. Что об этом известно, сколько человек погибли и пострадали?

Что известно об атаке ВСУ на Запорожскую область

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, также есть погибшие.

«Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Есть погибшие. Данные уточняются», — написал Балицкий.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о количестве погибших и пострадавших продолжает уточняться.

Позднее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов опубликовал в Telegram-канале видео с места атаки ВСУ на Запорожье. На кадрах видно, что многоэтажный дом охвачен огнем.

В ролике можно увидеть, что на месте работают пожарные службы.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 8 марта

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Кроме того, в Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, передает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечены 91 человек и 26 единиц техники. На месте происшествия работали спасатели, были задействованы сотрудники ведомства по Краснодарскому краю.

Помимо этого, силы ПВО за три часа ликвидировали и перехватили пять украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Курской области, еще два — над территорией Белгородской области. Операция по перехвату проводилась в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказано в публикации.

Читайте также:

Зеленский в юбке, забывчивый Байден, смерть звезды «Склифа»: что дальше

Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?

Обстрел Курска, эвакуация под Липецком: как ВСУ атакуют Россию 7 марта