При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек

В Перу в провинции Трухильо при взрыве в ночном клубе Dali пострадали 33 человека, передает LaJournada. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

Исполнительный директор провинциальной сети здравоохранения Херардо Флориан Гомес сообщил, что у части пострадавших оторвало конечности. Другие посетители получили осколочные ранения различной степени тяжести.

