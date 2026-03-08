Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 05:57

При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек

В Перу при взрыве в ночном клубе Dali пострадали 33 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Перу в провинции Трухильо при взрыве в ночном клубе Dali пострадали 33 человека, передает LaJournada. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

Исполнительный директор провинциальной сети здравоохранения Херардо Флориан Гомес сообщил, что у части пострадавших оторвало конечности. Другие посетители получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Ранее в столице Норвегии Осло рядом с посольством США раздались два взрыва, сообщили в норвежской полиции. В источнике указано, что инцидент произошел на улице Пилестредет.

До этого автомобиль взорвался в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По предварительной информации, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны.

Кроме того, в Москве подорвали патрульную машину у Савеловского вокзала. Погиб сотрудник полиции Денис Братущенко. Его напарники выжили. Один из них находился в тяжелом состоянии, а второй — в средней степени. Президент РФ Владимир Путин заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала, привели в действие дистанционно.

