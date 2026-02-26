Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве прощаются с погибшим у Савеловского вокзала полицейским

Прощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко
Прощание с сотрудником полиции Денис Братущенко, погибшим при взрыве на площади у Савеловского вокзала в Москве, проходит в российской столице, сообщает РИА Новости. По данным агентства, на церемонии присутствуют родные и сослуживцы погибшего. С памятной речью выступил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

Денис Вячеславович поистине был настоящим полицейским, сотрудником Госавтоинспекции. Они всегда стоят на передовой, на линии, встречаются первые с преступниками, правонарушителями. И то, как он поступил, я думаю, что он уберег многих ценой своей жизни, том в числе и коллег, — заявил он.

Братущенко, поступившему на службу в столичную полицию в 2019 году, было 34 года. У него остались двое несовершеннолетних детей и жена.

Подрыв патрульной машины у столичного вокзала произошел в ночь на 24 февраля. Напарники Братущенко выжили. Один из них находится в тяжелом состоянии, а второй — в средней степени.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала, привели в действие дистанционно. Глава государства допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

