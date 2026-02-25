Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:09

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских

Пострадавший при взрыве в Москве полицейский находится в тяжелом состоянии

Сотрудник следственного комитета осматривает место взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Сотрудник следственного комитета осматривает место взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Один из пострадавших при взрыве рядом с машиной ДПС в Москве полицейских находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшие при взрыве полицейские остаются в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести, — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне, 24 февраля, в центре Москвы на площади Савеловского вокзала произошло чрезвычайное происшествие — сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погиб один из сотрудников ГАИ, еще двое получили ранения.

Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала. По ее словам, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.

При этом президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

полиция
Москва
взрывы
ДПС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве
Психолог дала советы, как разорвать порочный круг долгов
Кузнецов ответил, нужно ли Талалаеву уходить из «Балтики» в топ-клуб
«Ему будет противно»: Васильев высмеял рекорд норвежского лыжника Клебо
Громкое коррупционное дело вернули в прокуратуру
Цена одного драгметалла превысила $90 впервые с 4 февраля
В Госдуме предложили начать выявлять деструктивные игры
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.