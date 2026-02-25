Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских Пострадавший при взрыве в Москве полицейский находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при взрыве рядом с машиной ДПС в Москве полицейских находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшие при взрыве полицейские остаются в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести, — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне, 24 февраля, в центре Москвы на площади Савеловского вокзала произошло чрезвычайное происшествие — сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погиб один из сотрудников ГАИ, еще двое получили ранения.

Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала. По ее словам, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.

При этом президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.