18 марта 2026 в 09:35

В России аннулируют отказы в едином пособии

Нилов: Госдума пересмотрит отказы в пособиях многодетным семьям

Отказы в продлении единого пособия многодетным семьям с 1 января 2026 года из-за превышения порога нуждаемости не более чем на 10% будут пересмотрены задним числом, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что соответствующие поправки были внесены по поручению президента России.

Если увеличение среднедушевого дохода превышает [прожиточный минимум] не более чем на 10%, то в этом случае на год этой семье продлевается выплата в размере половины прожиточного минимума. И всем тем, кому с 1 января было в этих выплатах отказано, эти решения будут изменены, — сказал Нилов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш заявил, что молодые родители из Ярославля, не достигшие возраста 35 лет, получают выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего ребенка. По его словам, информацию о полагающихся семьям субсидиях можно найти на портале «Госуслуги».

Ярослав Нилов
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

