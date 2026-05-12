В России могут утвердить новые основания для выдворения мигрантов Госдума рассмотрит законопроект об аннулировании ВНЖ мигрантам с судимостью

Госдума на пленарном заседании 13 мая планирует обсудить в первом чтении два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба ГД, одна из инициатив предполагает аннулирование ВНЖ иностранным гражданам, имеющим судимость.

На пленарном заседании 13 мая рассмотрим два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Соответствующее решение принято Советом Государственной думы, — сказал он.

Первая инициатива предусматривает, что наличие судимости у иностранного гражданина станет основанием для отказа в выдаче либо аннулирования ранее полученного разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. При этом тяжесть совершенного преступления значения не имеет. Судимость также будет являться причиной для отклонения заявлений о приеме в российское гражданство.

Второй законопроект расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов из России за административные правонарушения. Количество статей КоАП РФ, по которым возможно выдворение, увеличится почти вдвое — с 22 до 43.

Ранее Володин заявил, что законопроект, предусматривающий передачу МВД отдельных полномочий Минтруда, позволит усилить государственный контроль за трудовой миграцией. Речь идет о создании перечня профессий, с которыми иностранцы смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание. Инициативу рассмотрят в приоритетном порядке, пообещал парламентарий.