Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции

Володин: передача МВД части полномочий по трудовой миграции усилит госконтроль

Законопроект, предусматривающий передачу МВД отдельных полномочий Минтруда, позволит усилить государственный контроль за трудовой миграцией, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о создании перечня профессий, с которыми иностранцы смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание. Инициативу рассмотрят в приоритетном порядке, пообещал парламентарий.

Наделение Министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней, — написал Володин.

Ранее правительство приняло решение, по которому МВД начнет автоматически получать данные о доходах трудовых мигрантов из отчетов по страховым взносам от ФНС. Это нововведение направлено на усиление контроля за трудоустройством иностранных граждан и борьбу с фиктивной занятостью.

В 2025 году число трудовых мигрантов, работающих в России по патенту, выросло на 185 тыс. человек по сравнению с 2024 годом. Самыми популярными регионами для трудовой миграции стали Москва (почти 631 тыс.), Московская область (более 427 тыс.) и Санкт-Петербург (свыше 260 тыс.).

