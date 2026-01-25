Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:14

Названы главные точки скопления трудовых мигрантов в России

Москва, Подмосковье и Петербург стали лидерами по числу мигрантов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2025 году число трудовых мигрантов, работающих в России по патенту, выросло на 185 тыс. человек по сравнению с 2024 годом, как сообщает ТАСС. Самыми популярными регионами для трудовой миграции стали Москва (почти 631 тыс.), Московская область (более 427 тыс.) и Санкт-Петербург (свыше 260 тыс.).

С января по декабрь 2025 года в России по патенту трудились почти 2,3 млн иностранцев. Годом ранее их было около 2,1 млн человек. Увеличение связано с ростом общего числа иностранцев, оформивших патенты для работы.

В пятерку лидеров по числу трудовых мигрантов также вошли Тюменская область (более 64 тыс.) и Свердловская область (почти 58 тыс.). Наименьшее количество мигрантов по патенту зафиксировано в Ненецком автономном округе (396 человек) и на Чукотке (461 человек).

Ранее правительство приняло решение, по которому МВД начнет автоматически получать данные о доходах трудовых мигрантов из отчетов по страховым взносам от ФНС. Это нововведение направлено на усиление контроля за трудоустройством иностранных граждан и борьбу с фиктивной занятостью.

мигранты
статистики
Россия
иностранцы
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.