Названы главные точки скопления трудовых мигрантов в России

В 2025 году число трудовых мигрантов, работающих в России по патенту, выросло на 185 тыс. человек по сравнению с 2024 годом, как сообщает ТАСС. Самыми популярными регионами для трудовой миграции стали Москва (почти 631 тыс.), Московская область (более 427 тыс.) и Санкт-Петербург (свыше 260 тыс.).

С января по декабрь 2025 года в России по патенту трудились почти 2,3 млн иностранцев. Годом ранее их было около 2,1 млн человек. Увеличение связано с ростом общего числа иностранцев, оформивших патенты для работы.

В пятерку лидеров по числу трудовых мигрантов также вошли Тюменская область (более 64 тыс.) и Свердловская область (почти 58 тыс.). Наименьшее количество мигрантов по патенту зафиксировано в Ненецком автономном округе (396 человек) и на Чукотке (461 человек).

Ранее правительство приняло решение, по которому МВД начнет автоматически получать данные о доходах трудовых мигрантов из отчетов по страховым взносам от ФНС. Это нововведение направлено на усиление контроля за трудоустройством иностранных граждан и борьбу с фиктивной занятостью.