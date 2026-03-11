Таинственный радиосигнал накрыл Европу после первых ударов по Ирану FT: сигнал на фарси раздался в Западной Европе после начала конфликта в Иране

С 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в эфире одного из радиопередатчиков в Западной Европе регулярно звучат загадочные сигналы, сообщает Financial Times. Он транслируется дважды в день — в 05:30 утра и 21:30 по иранскому времени.

Передача начинается со слова «Внимание!» на фарси, после чего диктор зачитывает последовательность чисел. Например: «Шесть. Четыре. Ноль. Девять. Три. Девять». По мнению опрошенных изданием бывших сотрудников американской разведки, таким образом Вашингтон может поддерживать связь со своей агентурой в Иране.

Вероятно, это резервная связь для наших источников внутри Ирана <...>. Если вы собираетесь на войну, это идеальный запасной вариант, — пояснил бывший глава подразделения ЦРУ в Москве Джон Сайфер.

Ранее спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже. Министерство разведки утверждает, что задержанные связаны с деятельностью разведок Израиля и США.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.