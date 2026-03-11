Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 06:31

Таинственный радиосигнал накрыл Европу после первых ударов по Ирану

FT: сигнал на фарси раздался в Западной Европе после начала конфликта в Иране

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в эфире одного из радиопередатчиков в Западной Европе регулярно звучат загадочные сигналы, сообщает Financial Times. Он транслируется дважды в день — в 05:30 утра и 21:30 по иранскому времени.

Передача начинается со слова «Внимание!» на фарси, после чего диктор зачитывает последовательность чисел. Например: «Шесть. Четыре. Ноль. Девять. Три. Девять». По мнению опрошенных изданием бывших сотрудников американской разведки, таким образом Вашингтон может поддерживать связь со своей агентурой в Иране.

Вероятно, это резервная связь для наших источников внутри Ирана <...>. Если вы собираетесь на войну, это идеальный запасной вариант, — пояснил бывший глава подразделения ЦРУ в Москве Джон Сайфер.

Ранее спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже. Министерство разведки утверждает, что задержанные связаны с деятельностью разведок Израиля и США.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Европа
Иран
США
разведка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замерзшего насмерть рыбака нашли в акватории Москвы-реки
Летевший в Якутск самолет внезапно подал сигнал бедствия
Прибалтику и Польшу застали за «переобуванием» на фоне войны с Ираном
Россиянку приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену
ВМС США отказываются сопровождать торговые суда в Ормузском проливе
Пластический хирург назвала абсолютные противопоказания к липосакции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 марта: инфографика
ВС РФ сорвали «жирный куш», пленение взвода: новости СВО к утру 11 марта
«Она героиня»: Слуцкая оценила выступление Петросян на Олимпиаде-2026
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 185 украинских БПЛА
«Нескольких домов и автомобилей»: Развожаев о разрушениях после атаки ВСУ
Ограничения введены в двух российских аэропортах
Склад и дом загорелись в пригороде Севастополя после атаки ВСУ
Мэр Сочи обратился к школьникам и студентам на фоне налета БПЛА
Стал известен страшный диагноз Лерчек
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 40 БПЛА
Пытавшаяся «прощупать» оборону ВС РФ бригада ВСУ поплатилась под Славянском
Ветеринар развеял миф о пользе нашумевшего лососевого масла для кошек
В Госдуме рассказали, кому в России повысят пенсии с 1 апреля
Врач развеяла популярный миф о пользе вина
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.