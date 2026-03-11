Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 07:12

В Госдуме рассказали, кому в России повысят пенсии с 1 апреля

Депутат Полуянова: выплаты участникам Великой Отечественной повысят с 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России повысят выплаты участникам Великой Отечественной войны, рассказала депутат Госдумы Наталия Полуянова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, размер индексации составит 6,8%.

С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют выплаты участникам Великой Отечественной войны на 6,8%. Это повышение затронет социальные пенсии, а также государственное пенсионное обеспечение ветеранов, инвалидов войны, блокадников и жителей осажденных городов, — рассказала Полуянова.

Депутат обратила внимание, что решение об индексации затронет порядка 4,3 млн россиян, в бюджете Соцфонда для этого предусмотрено почти 44 млрд рублей. Она подчеркнула, что повышение выплат произойдет автоматически, пенсионерам не придется подавать никаких заявлений или обращаться в различные органы.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Сейчас такие россияне могут рассчитывать только лишь на 14 дней отпуска без сохранения зарплаты.

