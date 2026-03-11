Юрист ответил, можно ли получить штраф за распитие кофе в транспорте Юрист Салкин: распитие кофе без крышечки в транспорте может грозить штрафом

Россиянам может грозить штраф за распитие кофе из стакана без крышечки в общественном транспорте, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, хотя прямого федерального запрета на употребление безалкогольных напитков не существует, перевозчики вправе устанавливать собственные правила.

Прямого и единого запрета употреблять безалкогольные напитки в транспорте нет. Перевозчик может устанавливать отдельные правила, которые связаны с тем, чтобы во время движения гражданин не испачкал других пассажиров, как в московском метро. Вопрос, конечно, спорный, может ли испортить одежду соседа кофе, который находится в стаканчике с закрытой крышечкой. Судебной практики по нему еще нет. Теоретически факт нахождения напитка в транспорте может быть расценен как нарушение. За это грозит штраф в размере 1 тыс. рублей или предупреждение. Шансы быть оштрафованными выше у тех, кто пьет кофе в общественном транспорте из стакана без крышечки. В остальных случаях, думаю, никакого нарушения не будет, — пояснил Салкин.

