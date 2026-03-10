С российской компании взыскали миллион за загрязнение Волги В Астраханской области с верфей взыскали 1 млн рублей за загрязнение Волги

Свыше 1 млн рублей взыскали с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора. В частности, компания причинила вред притоку реки ерику Бертюль, протекающему в районе рабочего поселка Красные Баррикады.

Росприроднадзор взыскал более 1 млн рублей за вред, причиненный водному объекту в Астраханской области. Проверка началась после информации о превышении загрязняющих веществ в донных отложениях ерика Бертюль, — говорится в заявлении.

Уточняется, что на момент проверки хозяйственную деятельность в районе отстоя судов осуществляло акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта». При этом добровольно возмещать ущерб в компании отказались.

