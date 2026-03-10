Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 19:48

Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Балаково Саратовской области под аплодисменты проводили в последний путь актрису Екатерину Ведунову и ее дочь Элину, погибших в ДТП в Мордовии, рассказала РИА Новости актриса Балаковского театра юного зрителя Дарья Абоимова. По ее словам, на похороны пришло более 100 человек.

Было очень много людей, порядка ста человек. Проводили под аплодисменты ее и доченьку. Очень много воспоминаний у всех, кто здесь был с ней знаком, потому что это светлый, жизнелюбивый человек, — сказала Абоимова.

Актриса уточнила, что проститься с погибшими приезжали близкие подруги и сестра Ведуновой. Похоронили актрису и ее дочь на городском кладбище Балаково. Абоимова также добавила, что артистка с дочерью были неразлучны при жизни, окружающие воспринимали их как единое целое.

Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в результате ДТП. Авария случилась примерно в 22:23 4 марта. По предварительным данным ГИБДД, 77-летний водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Саратовская область
ДТП
похороны
актрисы
