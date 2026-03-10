Автомобиль сбил лошадь и влетел во вторую машину в Тыве

Автомобиль сбил лошадь и влетел во вторую машину в Тыве Три человека погибли в аварии с машинами и лошадью в Тыве

Три человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади в Тыве, сообщает республиканская Госавтоинспекция. Еще шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу.

В Улуг-Хемском районе выясняются обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Сообщение о ДТП на 890-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» поступило в дежурную группу ОР ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва сегодня в 19:50 по местному времени 10 марта, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion совершил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder. От полученных травм три взрослых человека скончались на месте происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее в Башкирии столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего погибли пять человек. Трагедия произошла на трассе Бирск — Сатка. Водители Lada и Hyundai и трое пассажиров скончались на месте, двоих пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливает прокуратура.