Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:56

Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке

Подписывайтесь на нас в MAX

Пьяный мужчина без водительских прав насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. При этом виновник аварии неоднократно нарушал ПДД. По факту случившегося началась проверка.

37-летний водитель автомашины Toyota Corona совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело против водителя Lexus, который насмерть сбил инвалида-колясочника и скрылся с места происшествия. Трагедия произошла 8 марта в Николаевске-на-Амуре.

До этого легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбил двоих 16-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Ессентуках. По данным ГАИ, за рулем находился 21-летний молодой человек. В результате столкновения оба несовершеннолетних погибли.

6 марта в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Среди жертв ДТП оказалась трехмесячная девочка. Предварительно, водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.

Россия
Владивосток
аварии
пьяные водители
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.