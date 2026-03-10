Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке

Пьяный мужчина без водительских прав насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. При этом виновник аварии неоднократно нарушал ПДД. По факту случившегося началась проверка.

37-летний водитель автомашины Toyota Corona совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело против водителя Lexus, который насмерть сбил инвалида-колясочника и скрылся с места происшествия. Трагедия произошла 8 марта в Николаевске-на-Амуре.

До этого легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбил двоих 16-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Ессентуках. По данным ГАИ, за рулем находился 21-летний молодой человек. В результате столкновения оба несовершеннолетних погибли.

6 марта в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Среди жертв ДТП оказалась трехмесячная девочка. Предварительно, водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.