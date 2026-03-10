Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 07:58

Молодой водитель насмерть сбил парня и девушку на пешеходном переходе

В Ессентуках двое подростков погибли в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбил двоих 16-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Ессентуках, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края. По данным ведомства, за рулем находился 21-летний молодой человек. В результате столкновения оба несовершеннолетних погибли.

В результате автоаварии оба пешехода (16-летние подростки, мальчик и девочка), студенты местного колледжа, от полученных травм скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель не был злостным нарушителем ПДД. Он получил права в 2023 году. Молодой автомобилист направлен на медицинское освидетельствование.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — добавили в ведомстве.

Ранее в Амурской области при столкновении четырех легковых автомобилей на трассе пострадали восемь человек. Инцидент случился на путепроводе в Белогорске. Участниками аварии стали автомобили Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio.

