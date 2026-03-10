Вэнс начал беспокоиться из-за продолжающейся операции в Иране

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс обеспокоен перспективой затяжного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Однако, несмотря на это, политик по-прежнему поддерживает удары американских и израильских войск по Ирану.

Он поддерживает нанесение удара по Ирану, но остается обеспокоенным перспективой затяжной войны, — говорится в публикации.

Аналитики обратили внимание, что после начала операции в Иране Вэнс молчал на протяжении двух дней. Это позволило президенту Дональду Трампу быть «единственным уведомителем» от лица администрации.

Ранее Вэнс признался, что «сыт по горло политикой». Вице-президент отметил, что его ощущения совпадают с настроениями многих американцев.

При этом окружение Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне роста цен на нефть и газ. Сам же президент удивлен тем, что Тегеран отказывается капитулировать.