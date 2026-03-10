Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке

Пользователи используют эмодзи в переписке вместо мимики и жестов, рассказала LIFE.ru врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Она отметила, что настрой собеседника также можно понять по знакам препинания и скорости ответа.

Особенно чувствительны к таким сигналам молодые люди, чья социализация во многом проходит в цифровой среде. Когда нет живого контакта, эмодзи начинают выполнять функцию невербальных сигналов — заменяют мимику и интонацию. Однако важно отличать формальный символ от настоящей эмоции. Люди часто обращают внимание не только на сам смайл, но и на его уместность и частоту использования, — рассказала Крашкина.

Психотерапевт подчеркнула, что знаки препинания в переписке нужны, чтобы заменять интонации, темп речи. Также она объяснила, что чем быстрее человек отвечает на сообщения, тем выше для него значимость собеседника.

Ранее эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова рассказала, что во время общения в интернете важно сохранять вежливость и человеческое достоинство. В моменты эмоционального напряжения она посоветовала не выплескивать негатив на пользователей, а брать паузы и выходить из Сети.