Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:27

Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке

Психотерапевт Крашкина: эмодзи используют вместо мимики и жестов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователи используют эмодзи в переписке вместо мимики и жестов, рассказала LIFE.ru врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Она отметила, что настрой собеседника также можно понять по знакам препинания и скорости ответа.

Особенно чувствительны к таким сигналам молодые люди, чья социализация во многом проходит в цифровой среде. Когда нет живого контакта, эмодзи начинают выполнять функцию невербальных сигналов — заменяют мимику и интонацию. Однако важно отличать формальный символ от настоящей эмоции. Люди часто обращают внимание не только на сам смайл, но и на его уместность и частоту использования, — рассказала Крашкина.

Психотерапевт подчеркнула, что знаки препинания в переписке нужны, чтобы заменять интонации, темп речи. Также она объяснила, что чем быстрее человек отвечает на сообщения, тем выше для него значимость собеседника.

Ранее эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова рассказала, что во время общения в интернете важно сохранять вежливость и человеческое достоинство. В моменты эмоционального напряжения она посоветовала не выплескивать негатив на пользователей, а брать паузы и выходить из Сети.

общение
интернет
переписки
психотерапевты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель шокировал полицию превышением алкоголя в организме почти в 30 раз
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.