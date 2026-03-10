Домашняя халва из 3 ингредиентов: готовлю 10 минут, а вкус такой, что магазинная больше не нужна

Домашняя халва из трех ингредиентов — это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое готовится быстрее, чем вы сходите в магазин за покупной. Беру семечки, сахар и масло — и через 15 минут на столе рассыпчатая, тающая во рту сладость, рядом с которой магазинная халва кажется безвкусной. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается натуральный восточный деликатес без консервантов и пальмового масла. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слоистая халва с насыщенным ореховым ароматом, которая буквально тает на языке, оставляя приятное сливочное послевкусие. С тех пор как я попробовала этот рецепт, магазинная халва пылится на полках — домашняя в сто раз вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: 200 г очищенных подсолнечных семечек (можно заменить грецкими орехами или арахисом), 100 г сахара, 50 мл воды, 50 мл растительного масла без запаха, щепотка ванилина (по желанию). Семечки слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и аромата. Из сахара и воды сварите сироп, проварив 2–3 минуты. Добавьте масло, ванилин и прогрейте. Семечки измельчите в блендере не в муку, а в мелкую крошку. Смешайте с сиропом, быстро перемешайте. Выложите массу в форму, утрамбуйте и уберите в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.

