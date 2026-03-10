Яблочный пирог на песочном тесте: французы пекут его именно так

Есть выпечка, которую хочется готовить снова и снова — не потому что сложно, а потому что результат каждый раз удивляет. Французский открытый яблочный пирог тарт — один из таких рецептов. Его главный секрет — миндальная мука в тесте и кальвадос в начинке: два ингредиента, которые большинство хозяек обходят стороной.
Что понадобится
Для теста:
пшеничная мука (180 г);
миндальная мука (20 г);
холодное сливочное масло (90 г);
яичный желток (1 шт.);
сахарная пудра (40 г);
щепотка соли.
Для начинки:
плотные кисло-сладкие яблоки — «гренни смит» или «симиренко» (600 г);
сливочное масло (50 г);
коричневый сахар (80 г);
кальвадос или яблочный бренди (2 ст. л.);
молотая корица (1/3 ч. л.);
цедра половины лимона.
Как готовить
Муку обоих видов смешивают с сахарной пудрой и солью, добавляют нарезанное кубиками холодное масло и перетирают пальцами до состояния крупной крошки. Вмешивают желток — и быстро собирают тесто в шар, не месят долго. Заворачивают в пленку и убирают в холодильник на 30 минут.
Пока тесто отдыхает, яблоки очищают, режут крупными дольками. На сковороде с толстым дном топят масло с коричневым сахаром до янтарной карамели, добавляют яблоки, цедру и корицу. Через 7–8 минут вливают кальвадос и выпаривают его 2 минуты: алкоголь уходит, остается глубокий фруктовый аромат. Это и отличает настоящий яблочный пирог по-французски от обычной домашней выпечки.
Тесто раскатывают в круг чуть больше формы (24 см), выкладывают на карамелизованные яблоки в форме и подворачивают края внутрь. Пекут при 185 градусах около 30–35 минут до золотистой корочки. Через 5 минут после духовки переворачивают на блюдо — яблоки оказываются сверху, блестящие и ароматные.
Калорийность на 100 г: 283 ккал.
БЖУ: 3/13,8/35,3.
