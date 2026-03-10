Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю творожную запеканку, от которой все без ума. Нежная, как суфле, с ароматным маком внутри

Эта запеканка — нежнейший творожный крем, который поднялся в духовке, как суфле. Секрет в блендере, который стирает границы между крупинками творога, яйцами и сметаной, создавая абсолютно гладкую, бархатистую эмульсию. А мак здесь — не просто посыпка. Это темные, хрустящие звездочки, которые взрываются на зубах, добавляя свой ни с чем не сравнимый орехово-пряный аромат каждой воздушной ложке.

Для запеканки понадобится: 800–900 г творога (желательно не сухого, 5–9%), 3 яйца, 300 г сметаны (15–20%), 7 ст. л. манной крупы, 100–150 г сахара (по вкусу), 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 50–70 г мака. Мак залить небольшим количеством кипятка, оставить на 15–20 минут набухать, затем воду слить. Духовку разогреть до 165 °C. Форму для запекания (примерно 20х30 см) смазать сливочным маслом и присыпать манкой или мукой. В глубокой миске взбить яйца с щепоткой соли и сахаром до легкой светлой пены. Добавить творог, сметану, манку и ванильный сахар. Погружным блендером взбить все до получения абсолютно гладкой, однородной кремовой массы без единого комочка. Лопаткой аккуратно вмешать в творожную массу набухший и обсушенный мак. Перелить массу в подготовленную форму, разровнять поверхность.

Выпекать в разогретой духовке около 25–30 минут. Готовность проверять по золотистому цвету верхушки и упругой, но не жидкой серединке (если проткнуть зубочисткой, она должна выйти почти сухой). Выключить духовку, приоткрыть дверцу и дать запеканке постоять там еще 10–15 минут. Затем достать и полностью остудить в форме на решетке. Подавать теплой или холодной, порезав на порции. Можно полить сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

