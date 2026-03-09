Беру муку, какао и сливки — и на сковороду. Через 20 минут подаю нежный торт вкуснее «Праги»

Беру муку, какао, яйца и молоко — и пеку шоколадные коржи прямо на сковороде, без духовки и лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта или неожиданных гостей. Его необычность в том, что жидкое тесто выпекается на сковороде под крышкой, получаются тонкие, нежные коржи, которые пропитываются воздушным сливочным кремом и превращаются в торт, достойный праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пористые шоколадные коржи с насыщенным вкусом, прослоенные нежнейшим кремом из взбитых сливок. Торт тает во рту и оставляет желание съесть еще кусочек. Готовится быстрее, чем вы сходите в магазин, а на вкус — настоящий шедевр.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 260 г муки, 10 г какао, 170 г сахара, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. уксуса, 10 г разрыхлителя, 2 яйца, 50 г растительного масла, 130 г молока, 100 г кипятка, щепотка соли; для крема — 400 г сливок, 160 г сахара, 1 г ванилина. Смешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске взбейте яйца, влейте молоко и масло, соедините с сухой смесью. Добавьте гашеную соду и кипяток, быстро перемешайте. На сковороде, смазанной маслом, выпекайте коржи под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны. Для крема взбейте охлажденные сливки с сахаром и ванилином. Промажьте коржи, уберите в холодильник на час. Украсьте ягодами или шоколадом.

