08 марта 2026 в 10:50

Морковный торт к 8 Марта: готовим за полчаса вкусный праздничный десерт

Быстрый десерт на 8 марта
8 Марта — день, когда хочется удивить и порадовать своих любимых женщин чем-то особенным. Этот морковный торт — идеальный вариант: яркий, как весеннее солнце, нежный и ароматный, он поднимает настроение одним своим видом. Готовится на быстро.

Разогрейте духовку до 180°C. Форму диаметром 20–22 см смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. В глубокой миске взбейте 3 яйца со 150 г сахара до пышной светлой массы. Влейте 100 мл растительного масла без запаха, перемешайте. 250–300 г сырой моркови очистите и натрите на мелкой терке — чем мельче, тем нежнее будет текстура. Добавьте морковь в яичную смесь, вмешайте.

Отдельно смешайте 200 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, щепотку мускатного ореха и гвоздики по желанию. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкие, аккуратно перемешивая до однородности. По желанию добавьте горсть измельченных грецких орехов. Вылейте тесто в форму и выпекайте 40–45 минут, проверяя готовность деревянной палочкой.

Пока корж остывает, приготовьте крем. Самый простой и вкусный вариант — смешать 200 г сливочного сыра (типа маскарпоне или творожного) с 100 г сахарной пудры и взбить до пышности. Остывший корж разрежьте на 2–3 части, промажьте кремом, соберите торт. Сверху украсьте орехами, сахарной пудрой или весенними цветами из мастики.

  • Совет: чтобы торт получился особенно нежным, пропитайте коржи перед сборкой апельсиновым соком или легким сиропом.

Ленивый наполеон — еще один вкусный и быстрый торт.

