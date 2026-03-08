Зимняя Олимпиада — 2026
Израильская армия уничтожила американские истребители F-14 в Иране

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении нескольких иранских истребителей F-14 в Исфахане

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили в аэропорту Исфахана несколько иранских истребителей F-14, переданных США в 1970-х годах, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Также были ликвидированы системы обнаружения и противовоздушной обороны, которые якобы представляли угрозу для самолетов ВВС Израиля.

В рамках масштабной волны атак ВВС Израиля поразили военные объекты, связанные с иранским режимом, включая истребители F-14, размещенные в аэропорту Исфахана, — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ также отметили, что этот удар стал продолжением операции, в ходе которой 6 марта были уничтожены 16 самолетов подразделения «Кудс» в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Израильская армия продолжит наносить удары по военной инфраструктуре иранского режима по всей стране и расширять свое «воздушное превосходство».

В 1970-х годах Иран был союзником США и заключил контракт на поставку 80 истребителей F-14 Tomcat. До исламской революции 1979 года страна получила 79 самолетов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Иране уверены в способности страны выдержать удары США и в итоге лишить их желания продолжать конфликт. Стратегия получила кодовое название «Безумец» и была разработана после 12-дневного противостояния.

