Карьера, личная жизнь, неприязнь к Прилучному: как живет Карина Разумовская

Российская актриса Карина Разумовская 9 марта отмечает свой 43-й день рождения. Что известно о карьере и личной жизни артистки?

Как прославилась Разумовская

Карина Разумовская появилась на свет 9 марта 1983 года в Северной столице. Она окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Известность к Разумовской пришла в 2005 году благодаря сериалу «Адъютанты любви», в котором она сыграла Ольгу Лопухину.

Актриса также участвовала в таких проектах, как «Первый дома», «Все смешалось в доме...», «Превратности судьбы», «Кровь не вода», «Мальчики», «Обратная сторона Луны», «Под прикрытием», «Балабол», «Уйти, чтобы вернуться», «Мажор», «Соучастники», «Мажор-2», «Ивановы-Ивановы», «Мажор-3», «Предок», «Хрустальный», «Большой дом», «Страх над Невой» и «Здесь все свои».

Ее фильмография насчитывает свыше 80 проектов.

Как сложилась личная жизнь Разумовской

Карина Разумовская вышла замуж за своего коллегу Артема Карасева в 2005 году, но их брак продлился всего четыре года — супруги развелись в 2009 году.

«Наша жизнь проходила чересчур эмоционально и конфликтно. У каждого были свои „тараканы“, которые мешали найти общий язык, и в итоге отношения попросту себя исчерпали. Но я ни о чем не жалею, это был хороший опыт», — вспоминала актриса.

В 2018 году Разумовская связала свою жизнь с одноклассником, предпринимателем Егором Бурдиным. Спустя год, в 2019-м, у них появился сын Платон.

Почему Разумовская испытала неприязнь к Прилучному

Карина Разумовская рассказывала, что вначале Павел Прилучный, ее коллега по фильму «Мажор», показался ей высокомерным.

«Мы встретились на пробах „Мажора“ два года назад. Сидим всей командой в студии, ждем Пашу, а он безбожно опаздывает. Я злая, нервная — пора на вокзал, „Сапсан“ в Петербург отходит через три часа, а его все нет. И вот дверь открывается, заходит Павел — такая немножко звезда... Терпеть не могу высокомерия. В театре играю с Фрейндлих, Басилашвили, Усатовой, Крючковой, но даже актеры такого уровня никогда не позволяют себе взгляда сверху. А тут мальчик... Я тогда даже не знала, кто это. Поздоровались, познакомились. Выходим с ним на площадку и играем сцену, где моя героиня отвешивает „мажору“ пощечину. Ох, с каким удовольствием я это сделала!» — рассказывала артистка.

Со временем актриса осознала, что Прилучный в действительности скромный, ранимый и застенчивый человек.

Чем сейчас занимается Разумовская

Карина Разумовская продолжает активно участвовать в театральных проектах. В ее репертуаре такие постановки, как «Утиная охота», «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание», «Три сестры», «Калека с острова Инишмаан» и «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце».

В 2025 году на экраны вышли фильмы «По следу зверя», «Циники» и «Аутсорс», в которых она приняла участие. Кроме того, в ближайшем будущем зрители смогут увидеть Разумовскую в таких картинах, как «Лес», «Жизнь заново», «Богатыри», «Теория большой лжи» и «Последний хранитель Беловодья».

