Обнаженные фото, второй ребенок, мнение об СВО: как живет Катерина Шпица

Российская актриса Катерина Шпица прославилась благодаря ролям в фильмах и сериалах, а также участию во многих телепроектах. Как сложилась личная жизнь артистки, что известно о ее политической позиции?

Чем прославилась Шпица

Шпица родилась 29 октября 1985 года в Перми. До 13-летнего возраста она жила в шахтерском городке Инта, расположенном в Республике Коми. Екатерина обучалась в экспериментальной французской школе, где помимо стандартных предметов уделялось большое внимание развитию творческих способностей. В школьные годы она активно участвовала в утренниках и конкурсах чтецов. По возвращении в родной город своей матери — Пермь — Шпица поступила в Театр-студию «КОД». С 15 лет она также начала выступать в пермском камерном театре «Новая драма».

После окончания школы Шпица выбрала для обучения юридический факультет Пермского государственного университета. Завершила образование заочно, поскольку последние годы учебы проживала в Москве.

Среди наиболее ярких фильмов с участием Катерины Шпицы — «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Метро», «Экипаж», «Поддубный» и многие другие. Также артистка неоднократно становилась участницей различных телепроектов, среди которых «Ледниковый период», «Точь-в-точь», «Танцы со звездами» и «Полный блэкаут».

Как сложилась личная жизнь Шпицы

В декабре 2025-го актриса в Telegram-канале раскрыла свою беременность.

Шпица и ее супруг Руслан Панов сняли юмористическое видео в образах Деда Мороза и Снегурочки. Они исполнили танец под песню «Расскажи, Снегурочка, где была?» из мультфильма «Ну, погоди!». В конце ролика Шпица сняла костюм, показав свой округлившийся живот.

«Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим!» — подписала пост актриса.

Недавно артистка призналась, что в начале отношений общалась с мужем строго на «вы». Пара поддерживала эту формальность даже после первого поцелуя.

«Мы с моим мужем очень долго общались на „вы“ с момента знакомства, месяца три. И даже уже когда состоялся первый поцелуй, он еще по инерции какое-то время, недельку, ехал на „вы“, периодически срывался», — рассказала Шпица.

Для актрисы их общий ребенок станет вторым. Катерина Шпица также воспитывает 13-летнего сына от каскадера Константина Адаева.

В ноябре 2024 года Шпица впервые поделилась историей о потере ребенка. Во время второй беременности, наступившей после свадьбы с Русланом Пановым, актриса узнала на первом же скрининге, что плод не развивается.

Как обнаженные фото Шпицы оказались в Сети

8 марта Панов поздравил супругу с праздником и опубликовал ее обнаженные фотографии в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах, сделанных им самим: на одном из снимков артистка позирует в воде, прикрываясь цветами, на другом — сидит у бассейна, используя растения и ткань.

«Для меня моя жена стала музой. Все, что я делаю в жизни — мое творчество и работа, — вдохновлены ей», — написал Панов.

Фотограф добавил, что благодаря этому празднику можно поблагодарить всех женщин. Он также подчеркнул, что, поздравляя супругу, поздравляет в ее лице всех женщин, которые делают его мир «красивым и цветным».

Что известно о политической позиции Шпицы

В день начала специальной военной операции артистка разместила в социальных сетях публикацию, в которой поделилась своими детскими воспоминаниями о жизни на Украине.

«Я проснулась в 07:30, включила телефон около 08:00 и вот все читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи в Киеве и Запорожье. Очевидцы, украинцы, расскажите, что происходит в ваших городах в действительности, если можете уделить этому время», — написала Шпица.

Актриса отказалась от выяснения причин сложившейся ситуации.

«У меня лично нет иллюзий относительно потенциальной успешности поиска правды и осознания целесообразности всего происходящего. В такой смуте это просто невозможно постичь», — отметила она.

В январе 2023 года Катерина Шпица выступила с новогодним обращением к детям военнослужащих, участвующих в спецоперации. Она поздравила ребят с праздниками и выразила надежду, что их мечты сбудутся, а удача и волшебство будут их спутниками.

