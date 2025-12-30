Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:18

Шпица раскрыла интересную деталь в отношениях с мужем

Актриса Шпица призналась, что в начале отношений обращалась к мужу на «вы»

Екатерина Шпица Екатерина Шпица Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Екатерина Шпица призналась в беседе с «Радио 1», что в начале отношений общалась с мужем Русланом Пановым строго на «вы». Пара поддерживала эту формальность даже после первого поцелуя.

Мы с моим мужем очень долго общались на «вы» с момента знакомства, месяца три. И даже уже когда состоялся первый поцелуй, он еще по инерции какое-то время, недельку, ехал на «вы», периодически срывался, — рассказала Шпица.

Хотя формальное обращение на «вы» за восемь лет брака в их семье практически ушло, Шпица иногда называет мужа по имени и отчеству. Однако переходить на фамилию, как это принято в некоторых парах, актриса не хочет — для нее это ассоциируется со школьными годами.

Ранее певица Анет Сай заявила, что фокус на положительном помогает построить крепкий брак. Артистка замужем за рэпером 10AGE (настоящее имя — Дмитрий Панов). По ее словам, вопреки некоторым мнениям, два творческих человека могут гармонично жить вместе.

