23 декабря 2025 в 10:30

Певица Анет Сай поделилась секретом крепкого брака

Певица Анет Сай призналась, что фокус на положительном помогает в браке

Анет Сай Анет Сай Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Анет Сай в беседе с «Леди Mail» заявила, что фокус на положительном помогает построить крепкий брак. Артистка замужем за рэпером 10AGE (настоящее имя — Дмитрий Панов). По ее словам, вопреки некоторым мнениям, два творческих человека могут гармонично жить вместе.

У нас с мужем бывают сложности, как и у всех, но… Зачем на этом фокусироваться, если можно фокусировать свое внимание на положительном? Хорошего в нашей паре больше, чем плохого. Мы все люди, как и у всех бывают закаты и рассветы — и это нормально. И мы относимся к этому спокойно, — высказалась Сай.

Она призналась, что ей и супругу, как и многим творческим людям, характерна эмоциональность. Однако, несмотря на это, в моменты накала страстей помогает полное взаимопонимание и позитивный настрой, отметила певица.

Ранее экс-участник группы «Банд’Эрос» Игорь Бурнышев рассказал, что его крепкие взаимоотношения с певицей Оксаной Устиновой основаны на полной свободе и доверии. Пара состоит в браке уже более 10 лет.

певицы
браки
отношения
шоу-бизнес
