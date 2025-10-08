Экс-участник «Банд'Эрос» признался, как построил крепкий брак Музыкант Бурнышев признался, что его крепкий брак основан на свободе и доверии

Экс-участник группы «Банд’Эрос» Игорь Бурнышев рассказал в беседе с «Леди Mail», что его крепкие взаимоотношения с певицей Оксаной Устиновой основаны на полной свободе и доверии. Пара состоит в браке уже более 10 лет.

Весь секрет в трансформации чувств. С возрастом мы меняемся и понимаем, что любовь — это не только поцелуи и объятия, но это еще полная свобода и доверие, ответственность за выбранную позицию, сепарация и индивидуальность, — отметил Бурнышев.

Певец признался, что в моменты разногласий с женой они чаще всего «берут себя в руки» и открыто обсуждают проблемы. По его словам, помимо открытого диалога, в отношениях им также помогают священные писания и психология.

Ранее фронтмен группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что 35 лет живет с певицей Натальей Сенчуковой «душа в душу», как на заре отношений. По его словам, за все время они даже ни разу не ссорились.