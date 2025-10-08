Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:26

Экс-участник «Банд'Эрос» признался, как построил крепкий брак

Музыкант Бурнышев признался, что его крепкий брак основан на свободе и доверии

Игорь Бурнышев Игорь Бурнышев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-участник группы «Банд’Эрос» Игорь Бурнышев рассказал в беседе с «Леди Mail», что его крепкие взаимоотношения с певицей Оксаной Устиновой основаны на полной свободе и доверии. Пара состоит в браке уже более 10 лет.

Весь секрет в трансформации чувств. С возрастом мы меняемся и понимаем, что любовь — это не только поцелуи и объятия, но это еще полная свобода и доверие, ответственность за выбранную позицию, сепарация и индивидуальность, — отметил Бурнышев.

Певец признался, что в моменты разногласий с женой они чаще всего «берут себя в руки» и открыто обсуждают проблемы. По его словам, помимо открытого диалога, в отношениях им также помогают священные писания и психология.

Ранее фронтмен группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что 35 лет живет с певицей Натальей Сенчуковой «душа в душу», как на заре отношений. По его словам, за все время они даже ни разу не ссорились.

музыканты
отношения
браки
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.