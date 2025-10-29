Путин обсудит с правительством будущее рыбной отрасли Путин обсудит с правительством развитие рыбохозяйственного комплекса

Президент России Владимир Путин проведет в среду видеосовещание с членами правительства, где обсудят развитие рыбохозяйственного комплекса страны, сообщили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что основная тема встречи — повышение эффективности и устойчивости отрасли.

Ожидается, что с докладами выступят глава Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Помимо этого, на совещании рассмотрят текущие вопросы, касающиеся работы правительства.

Ранее стало известно, что Россия планирует возобновить коммерческий вылов осетровых в Азовском море, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Выступая на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, он подчеркнул, что популяция осетра восстанавливается.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рыбная продукция стала недоступна для большинства россиян. Доля рыбы в продуктовой корзине составила всего 2,1%, согласно данным прошлого года, отметила она.