В Липецкой области ввели высший уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА

На территории Липецкой области введен красный уровень угрозы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. По его словам, это решение связано с опасностью атаки беспилотников.

Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов.

До этого в МИД Белоруссии сообщили, что запущенный с территории Литвы беспилотник упал 30 ноября в черте города Гродно. По данным ведомства, БПЛА вылетел из Лаздийского района Литвы. Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, показал, что маршрут БПЛА предполагал пролет над территорией республики, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы.

Кроме того, Гладков сообщил, что в результате массированных атак беспилотников в Белгородской области пострадал мирный житель, повреждены автомобили и жилые дома. По его данным, инциденты произошли в нескольких районах региона.