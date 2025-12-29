Силы ПВО сбили за ночь 89 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 28 декабря текущего года до 07:00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Новгородской области сбили 19 БПЛА противника, в Адыгее — 11, а в Краснодарском крае — семь. По одному дрону уничтожено над акваторией Азовского моря, а также в небе над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты совершили налет на Краснодарский край. В станице Кущевской обломки БПЛА повредили два жилых дома и газовую трубу. В одном из домов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб.