Более 100 туристов вернулись из Дубая в Москву на фоне эскалации в регионе

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье

Более 100 туристов вернулись из Дубая в Москву на фоне эскалации в регионе Не менее 118 туристов прилетели из Дубая в Москву впервые после отмены рейсов

Не менее 118 туристов вернулись из Дубая в Москву впервые после отмены полетов из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба аэропорта Внуково в своем Telegram-канале. Большинство пассажиров — граждане России, которые должны были вылететь рейсами в РФ начиная с 28 февраля.

Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило в столицу России 118 пассажиров, большинство из которых — граждане России, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами начинает возвращаться в привычное русло. Спустя несколько дней после эскалации конфликта на Ближнем Востоке самолеты из Дубая вновь совершили посадку в аэропортах Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и московского Внуково.

До этого россиянка Марина рассказала, что стала одной из первых, кому удалось вылететь из Омана в Москву после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цена билета для одного пассажира составила 150 тыс. рублей. Первый рейс Oman Air из Маската приземлился в столичном аэропорту Шереметьево вечером в понедельник, 2 марта.