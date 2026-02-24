Российская фигуристка вернулась на родину после Олимпиады в Милане Самолет с фигуристкой Петросян приземлился в аэропорту Внуково

Ночью 24 февраля в московском аэропорту Внуково приземлился борт, доставивший на родину российскую фигуристку Аделию Петросян, передает ТАСС. Спортсменка завершила свое выступление на Олимпийских играх в Италии и прилетела в Россию.

Вместе с ней на родину вернулся и ее тренер Даниил Глейхенгауз, который поддерживал спортсменку на всех этапах соревнований. В своем Telegram-канале он признался, чего ему не хватало на Олимпиаде.

Я чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Того единения, большой нашей дружной команды мне не хватало. При этом все были доброжелательны и любезны, — написал тренер.

Ранее Петросян на гала-концерте Олимпийских игр в Италии представила зрителям зажигательный номер под латиноамериканские хиты This Time For Africa и Hips Don’t Lie певицы Шакиры. 18-летняя спортсменка вошла в число участников первого отделения.

Российские спортсмены завершили зимнюю Олимпиаду — 2026 в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Второе место занял ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Среди других россиян ближе всего к тройке лидеров оказался лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — он занял четвертое место. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян оказались на шестой строчке.