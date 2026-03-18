18 марта 2026 в 18:56

Макрон назвал цену авианосца, который заменит «Шарль де Голль»

Макрон сообщил, что строительство нового авианосца обойдется Франции в €10 млрд

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Стоимость нового авианосца для Военно-морских сил Франции составит €10 млрд (965 млрд рублей), заявил президент Эммануэль Макрон. Во время визита на предприятие Naval Group на западе страны, где будет строиться корабль, французский лидер отметил, что это крупная, но полезная инвестиция. Известно, что судно придет на смену единственному авианосцу «Шарль де Голль», передает ТАСС.

Наш авианосец будет стоить около €10 млрд. Это крупная инвестиция, но она пойдет на пользу всем, — отметил глава государства.

Ранее Макрон сообщил, что в стране окончательно утвержден проект строительства нового авианосца. По его словам, «в эпоху хищников» французы должны быть сильными.

Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Мюнхенская конференция наглядно показала милитаристский «дух Европы». Он обратил внимание на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны Германии Борис Писториус называли милитаризацию императивом, не предлагая при этом мирных инициатив и не проявляя самокритики.

Франция
Эммануэль Макрон
авианосцы
ВМС
