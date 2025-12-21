Новый год-2026
21 декабря 2025 в 19:42

«Мы должны быть сильными»: Макрон преподнес ВМС Франции подарок

Макрон утвердил проект нового авианосца на замену «Шарлю де Голлю»

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Во Франции окончательно утвержден проект строительства нового авианосца, который должен прийти на замену «Шарлю де Голлю», сообщил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, «в эпоху хищников» французы должны быть сильными.

В эпоху хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, и, в частности, сильными на море. Вот почему в соответствии с двумя последними законами о военном планировании и после тщательного и всестороннего анализа я принял решение оснастить Францию новым авианосцем. Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в КНР приняли на вооружение ВМС Народно-освободительной армии Китая новый авианосец «Фуцзянь». Это первый китайский корабль такого типа, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.

До этого сообщалось, что Россия может заработать миллиарды долларов, если ей удастся сохранить свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации. Модернизация военного корабля откроет большие возможности для российского оборонного сектора.

