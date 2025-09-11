Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 07:39

На Западе раскрыли, как единственный авианосец РФ может обогатить страну

MWM: Россия заработает миллиарды долларов в случае сохранения своего авианосца

Фото: РИА Новости

Россия может заработать миллиарды долларов, если ей удастся сохранить свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации, сообщает журнал Military Watch Magazine. По его информации, модернизация военного корабля откроет большие возможности для российского оборонного сектора.

Авторы издания уверены, что сохранение авианосца позволит РФ проводить сложные стратегические учения с Китаем и Индией, а также поставлять сопутствующую военную продукцию будущим заказчикам. По мнению экспертов, предоставление Индии доступа к передовым российским оборонным технологиям делает Москву более выгодным партнером для Нью-Дели, чем Париж.

Это дает России хорошую возможность для продажи Индии палубных истребителей пятого поколения, — подчеркнули эксперты.

Однако без собственного авианосца продвижение таких самолетов на мировом рынке практически невозможно. Таким образом, вывод «Адмирала Кузнецова» из эксплуатации без замены поставит под угрозу место РФ среди ведущих военно-морских держав, резюмировали аналитики.

Ранее председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин заявил, что ремонт «Адмирала Кузнецова» не имеет смысла. По его словам, 40-летний корабль будет либо продан, либо сдан в утиль.

Россия
корабли
авианосцы
Адмирал Кузнецов
