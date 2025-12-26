Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:10

К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета

Судно Ocean Infinity направили к Австралии для поиска самолета рейса MH370

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Судно американской компании Ocean Infinity направили к западному берегу Австралии для поиска самолета рейса MH370, сообщило РИА Новости. Активная фаза операции начнется 30 декабря.

Отмечается, что судно Armada 86 05 длиной 86 метров отправилось из порта Квинана в южную часть Индийского океана. Этот корабль является платформой для запуска автономных подводных аппаратов.

Ранее стало известно, что компания Ocean Infinity участвует в поисках обломков самолета Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров в 2014 году. Там отметили, что правительство Малайзии содействует в поисках. Лайнер вылетел из Куала-Лумпура в ночь на 8 марта 2014 года и через два часа пропал с радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

До этого во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации источника, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

Австралия
поиски
корабли
самолеты
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты на 255 млн рублей
Роль резервных мощностей в эпоху нестабильных цепочек поставок
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
У Плющенко появились осложнения после пластики у хирурга Хайдарова
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.