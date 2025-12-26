К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета

Судно американской компании Ocean Infinity направили к западному берегу Австралии для поиска самолета рейса MH370, сообщило РИА Новости. Активная фаза операции начнется 30 декабря.

Отмечается, что судно Armada 86 05 длиной 86 метров отправилось из порта Квинана в южную часть Индийского океана. Этот корабль является платформой для запуска автономных подводных аппаратов.

Ранее стало известно, что компания Ocean Infinity участвует в поисках обломков самолета Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров в 2014 году. Там отметили, что правительство Малайзии содействует в поисках. Лайнер вылетел из Куала-Лумпура в ночь на 8 марта 2014 года и через два часа пропал с радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

