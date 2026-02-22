Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 01:21

«Стало спокойнее»: Петросян прокомментировала итоги выступления на ОИ

Петросян признала, что стала спокойнее относиться к шестому месту на Олимпиаде

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Claudio Furlan/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская фигуристка Аделия Петросян переосмыслила свое выступление на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Спортсменка призналась, что спустя время начала относиться к своему результату философски и готова двигаться дальше.

На Олимпиаде Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании. По сумме двух программ судьи оценили выступление россиянки в 214,53 балла. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа, что не позволило ей побороться за более высокие позиции. Сейчас спортсменка чувствует себя лучше и старается извлечь урок из произошедшего.

Уже немного получше себя чувствую и поспокойнее отношусь ко всему происходящему, сейчас выдохнем и дальше продолжим работать <...>. Надеюсь, что этот этап моей жизни поможет в будущем и я смогу просто спокойно от каждого отталкивания лезвия ото льда двигаться к следующему толчку и наслаждаться этим, — сказала Петросян.

Фигуристка также отметила, что хочет перенять у иностранных соперниц умение радоваться своим выступлениям независимо от результата. По ее словам, важно находить поводы для гордости даже в случае неудачных прокатов и сохранять спокойное отношение к соревнованиям.

Ранее Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Российскую спортсменку допустили на показательные выступления на Играх. В произвольной программе фигуристка недокрутила четверной тулуп и упала при приземлении.

Аделия Петросян
Олимпиада
фигурное катание
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
«Стало спокойнее»: Петросян прокомментировала итоги выступления на ОИ
Как сохранить зоркость: продукты и полезные привычки для здоровья глаз
Мужчина и ребенок попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область
Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады под треки Шакиры
«Да ну на фиг?»: Коростылев удивился «стратегии» норвежских лыжников на ОИ
Олимпийский чемпион впервые с декабря смог поцеловать свою девушку
Многомиллионный долг, приглашение в Госдуму, романы: как живет Гагарина
«Подросток погиб»: севастополец налетел на стоящих у обочины мопедистов
Поломка спровоцировала массовую задержку поездов в Ярославской области
Режим повышенной готовности введен в Псковской области из-за БПЛА
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.