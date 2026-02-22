«Стало спокойнее»: Петросян прокомментировала итоги выступления на ОИ Петросян признала, что стала спокойнее относиться к шестому месту на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян переосмыслила свое выступление на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Спортсменка призналась, что спустя время начала относиться к своему результату философски и готова двигаться дальше.

На Олимпиаде Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании. По сумме двух программ судьи оценили выступление россиянки в 214,53 балла. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа, что не позволило ей побороться за более высокие позиции. Сейчас спортсменка чувствует себя лучше и старается извлечь урок из произошедшего.

Уже немного получше себя чувствую и поспокойнее отношусь ко всему происходящему, сейчас выдохнем и дальше продолжим работать <...>. Надеюсь, что этот этап моей жизни поможет в будущем и я смогу просто спокойно от каждого отталкивания лезвия ото льда двигаться к следующему толчку и наслаждаться этим, — сказала Петросян.

Фигуристка также отметила, что хочет перенять у иностранных соперниц умение радоваться своим выступлениям независимо от результата. По ее словам, важно находить поводы для гордости даже в случае неудачных прокатов и сохранять спокойное отношение к соревнованиям.

Ранее Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Российскую спортсменку допустили на показательные выступления на Играх. В произвольной программе фигуристка недокрутила четверной тулуп и упала при приземлении.